Пожар на торфянике 2 5.01.2021, 13:01

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Два шока для белорусской экономики, которые не пожелали остаться в 2020 году.

Цепочка шоков, серьезно повлиявших на белорусскую экономику в 2020 году, со сменой календаря не оборвалась. Как минимум два из них продолжат оказывать на нее существенное давление в новом году.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук рассказал tut.by о том, что это за шоки и каким будет их влияние.

COVID-19 прошел не так легко, как хотелось

Первый шок, не пожелавший остаться в ушедшем году, связан с COVID-19. По озвученным в апреле оценкам экспертов, при произошедшем весной проседании спроса, вызванного эпидемией коронавируса, во втором квартале экономика Беларуси могла упасть на 7−8%, а по итогам года ожидался минус 3,5−4% потерь в выпуске и пропорционально потерь в доходах. В результате избрания белорусскими властями «особого пути» борьбы с эпидемией, оценки экономистов не оправдались.

— Потери в выпуске оказались существенно меньше, чем ожидалось, и по сравнению с другими странами динамика ВВП в Беларуси выглядит лучше. Ответ на вопрос, почему так произошло, прост. Эта история связана преимущественно с госсектором, который продолжал производить непропорционально снижению спроса, в результате произошло существенное ухудшение финансового состояния многих госпредприятий, — объясняет Дмитрий Крук.

У этого позитивного на первый взгляд пути, экономист видит два отсроченных последствия.

Суть первого сводится к тому, что рецессия во многих странах складывается V-образно: происходит быстрое проседание и за ним следует быстрое восстановление. Для Беларуси с большей вероятностью рецессия станет отсроченной и затянутой.

Второе и более важное — это сильно ухудшившееся финансовое состояние предприятий, в первую очередь государственных. Это формирует угрозы финансовой дестабилизации и в целом для экономики.

— То, насколько эти предприятия в состоянии исполнять свои обязательства, насколько они в долговом смысле устойчивы, это сегодня ключевой вызов для всей экономики. А на их устойчивости к обслуживанию долгов завязано во многом и состояние бюджета, и возможность правительства исполнять свои обязательства, и финансовое здоровье банков, — комментирует эксперт BEROC.

Суммарная задолженность предприятий всех форм собственности с начала прошлого года выросла на 18,2%, достигнув к 1 ноября 156,98 млрд рублей. Параллельно с ухудшающимся финансовым положением компаний, летом были приняты решения о кредитовании госпредприятий под гарантии правительства на сумму 1−1,35 млрд рублей. В октябре аналитики российского «Сбера» зафиксировали возобновление кредитования госпредприятий, указывая, что их задолженность увеличилась на 5%.

Дмитрий Крук называет COVID-19 своеобразной миной замедленного действия для Беларуси, пока его влияние кажется не таким серьезным, как ожидалось, однако белорусская экономика и, как следствие, бизнес и население, судя по всему, продолжат ощущать его отголоски.

На первый взгляд, мы прошли «ковид» относительно неплохо, но платой за это стали масштабные угрозы, которые сейчас появились перед нами

— Я бы сказал, что, на первый взгляд, мы прошли «ковид» относительно неплохо, но платой за это стали масштабные угрозы, которые сейчас появились перед нами. Вполне вероятно, что последствия будут отсрочены, и мы их испытаем позже. Здесь рождается аналогия с периодом 2009−2011 годов. В 2009-м тоже много говорили о том, что Беларусь лучше всех в регионе прошла влияние мирового финансового кризиса: когда все страны существенно падали, мы выросли на 0,2%. Но последствия оказались отсроченными, в том числе во многом и валютный кризис 2011 года. В этот раз угроза другого характера и механика будет другая, то есть я не говорю про девальвацию, но сам механизм отложенных последствий здесь вполне может сыграть свою роль. Это главный итог, пока влияние «ковида» не самое разрушительное и, на первый взгляд, мы прошли с не самыми большими потерями, но я бы сказал, что платой за это стал пожар на торфянике: проблемы есть, пусть они не столь визуализируются.

Политический кризис усиливает долгосрочные риски для экономики

Политический кризис в еще большей мере ухудшил экономическую динамику и перспективы развития, как краткосрочные, так и долгосрочные. Беларусь все еще находится в активной фазе политического кризиса. В краткосрочной перспективе, то есть в 2021 году, есть множество возможных сценариев его развития. В связи с этим как экономисты, так и представители бизнеса указывают на отсутствие четкого видения того, как будет развиваться экономическая ситуация. Общественно-политическая нестабильность породила экономическую неопределенность.

— Бизнес закладывает возможности абсолютно разных, в том числе качественно, вариантов развития событий. И то, что напрямую связано с политическим кризисом, и то, что он усугубил уже имеющиеся проблемы, может привести не только к количественно отличающимся показателям, а к качественным изменениям в экономической среде. Это большая проблема для 2021 года, — подчеркивает Дмитрий Крук. — Кроме того политические проблемы формируют вызовы для долгосрочных перспектив. Это, прежде всего, подрыв экономического доверия, который происходит в различных ипостасях, например, к национальной валюте, между фирмами друг к другу. Многие бизнесмены говорят о том, что их контрагенты требуют дополнительных страховок, предоплат, гарантий от банков, поручительств третьих лиц. В этих условиях гораздо сложней вести бизнес.

Подорванное доверие к финансовой системе со стороны населения привело к сокращению банковских вкладов за 11 месяцев на 1,5 млрд долларов. Более 400 млн из которых люди забрали из банков в августе. К концу года сокращение депозитов замедлилось, но так и не остановилось.

Вряд ли можно оценить прямые потери экономики или бюджета от утраты доверия. Но однозначно можно утверждать, что масштабная проблема с доверием — это серьезный вызов для экономической среды, констатирует экономист.

— Естественно, бизнес и люди в принятии своих экономических решений будут откладывать что-то на потом, когда ситуация прояснится, либо вовсе будут принимать более кардинальные решения, например, о переводе бизнеса, эмиграции.

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