закрыть
5 января 2021, вторник, 15:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США разместили в Румынии на постоянной основе ударные беспилотники

1
  • 5.01.2021, 14:05
  • 2,627
США разместили в Румынии на постоянной основе ударные беспилотники
Иллюстрационное фото

Размещение БПЛА в регионе обнадеживает американских союзников и партнеров.

Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВВС США MQ-9 Reaper и около 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Они будут находиться здесь на постоянной основе, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», – говорится в пресс-релизе командования.

Как подчеркнул генерал Джеффри Харриган, размещение БПЛА в регионе «обнадеживает союзников и партнеров», но в то же время дает понять противникам, что ВВС США могут дать ответ «на любую возникающую угрозу».

В июне стало известно, что MQ-9 Reaper временно перебросят в Эстонию. Отмечалось, что целью перебазирования является поддержка разведывательных миссий союзников США по НАТО.

MQ-9 Reaper – беспилотник, оборудованный турбовинтовым двигателем. Его скорость может достигать более 400 км в час. Максимальная продолжительность полета – 24 часа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников