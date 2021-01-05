США разместили в Румынии на постоянной основе ударные беспилотники 1 5.01.2021, 14:05

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Иллюстрационное фото

Размещение БПЛА в регионе обнадеживает американских союзников и партнеров.

Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВВС США MQ-9 Reaper и около 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Они будут находиться здесь на постоянной основе, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», – говорится в пресс-релизе командования.

Как подчеркнул генерал Джеффри Харриган, размещение БПЛА в регионе «обнадеживает союзников и партнеров», но в то же время дает понять противникам, что ВВС США могут дать ответ «на любую возникающую угрозу».

В июне стало известно, что MQ-9 Reaper временно перебросят в Эстонию. Отмечалось, что целью перебазирования является поддержка разведывательных миссий союзников США по НАТО.

MQ-9 Reaper – беспилотник, оборудованный турбовинтовым двигателем. Его скорость может достигать более 400 км в час. Максимальная продолжительность полета – 24 часа.

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