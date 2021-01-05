Режиму придется столкнуться с переменами 1 Александр Хоц

5.01.2021, 14:25

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Не может - научим, не хочет - заставим.

Страшную вещь скажу. Да, "иностранные агенты".. А что не так в этой идеологеме?

Если отбросить дебильный шпионский налет сталинской эпохи, то по сути, европейски-мыслящие люди в России всегда были "агентами" западных ценностей и западной политической модели (либеральной демократии).

В этом смысле оппозиция режиму - это продвижение западной модели (прав человека, реальной демократии, гражданского общества).

В этом нет ничего плохого.

Надо отдавать себе отчет в двух вещах: быть "агентом" либеральной демократии - это норма для нормального человека.

А во-вторых, до сих пор либеральная демократия в России (несмотря на формальную конституцию) - это "иностранная" и западная реальность. Ни разу не отечественная. (Либеральных и демократических империй просто не существует).

Но что касается политического устройства, начиная с Ивана IV, никаких уклонений от деспотизма в сторону западных "вольностей" мы не наблюдаем.

Петровские реформы, которые стали вынужденным шагом к Европе в интересах овладения военными технологиями, никак не коснулись западных институтов. Имитация западных форм (жизни, быта, технологий, элементов просвещения) не затрагивала основ тоталитарной системы.

Попытки конца 80-х, начала 90-х - придать имитационным политическим формам (парламенту, выборам, многопартийности) реальное содержание, закончились распадом страны, которая априори не была приспособлена под реальную демократию.

Как только в очаге у папы Карло попытались поджечь нарисованные дрова, - загорелся не очаг, а сама каморка. Судьба позднего СССР - ничем не лучше.

До сих пор мы живем в системе имитаций западных институтов, где попытки дать парламенту реальные полномочия - могут закончиться пожаром в имперском доме (Кавказ запылает первым).

Путинизм, "подморозивший" империю в стадии полураспада, интуитивно пресекает попытки превратить нарисованный парламент в настоящий (нарисованные партии - в реальные, и т.д.) Ценой такой "подморозки" становится деградация, полицейщина, травля оппонентов, блокировка любых форм развития и - в конце концов - неизбежный развал империи.

"Агенты" западных ценностей - для путинской системы - это не просто "враждебный элемент", мешающий "элите" воровать. Но это и могильщики кормушки под названием "Россия".

Так что плохого в том, чтобы быть "агентом" европейских, нормальных ценностей - врагом имперский войн, застоя, произвола и прочих свойств деспотической системы?

Рано или поздно режиму придется столкнуться с переменами. Это неизбежность. Так что, пусть ходит и оглядывается - на нашу "агентурную работу".

Не может - научим, не хочет - заставим.

Судя по всему, из эпохи взаимной ненависти мы вступаем в годы взаимного уничтожения. Это новая реальность, в которой придется жить (а то и умирать).

Александр Хоц, «Фейсбук»

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