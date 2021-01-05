Фазелю написали резкое письмо по поводу ЧМ по хоккею в Беларуси 8 5.01.2021, 14:31

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Рене Фазель

Его опубликовала ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Белорусский писатель Саша Филипенко написал открытое письмо письмо главе IIHF Рене Фазелю, который хочет провести Чемпионат Мира по хоккею в Беларуси. Письмо опубликовала сегодня одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Правильно ли я понимаю, что уже через несколько месяцев вы собираетесь проводить Чемпионат мира в республике, где при населении в девять с лишним миллионов человек только за последние четыре месяца почти 40 000 человек прошли через тюрьмы?! Правильно ли я понимаю, что вы считаете уместным проводить Чемпионат мира в стране, где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки? Вы посмотрели все видео? Вы ознакомились со всеми задокументированными случаями пыток, которых только ООН зафиксировал больше 450? Вам их мало? Мне нужно прислать вам еще?» — пишет Саша Филипенко.

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