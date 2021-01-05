«Народный мэр» Гродно: Первый шаг к освобождению от рабства белорусы сделали 5.01.2021, 14:40

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Виктор шумель. ФОто: Руслан кулевич

Виктор Шумель не жалеет, что поддержал перемены.

До президентских выборов 2020 года Виктор Шумель был директором ЦСК «Неман» в Гродно. Во время предвыборной кампании он стал первым госслужащим, который публично высказался на тему принудительного сбора подписей за Лукашенко. Шумель вышел из государственного профсоюза, выступал на митингах сторонников перемен. В августе в целях безопасности он выехал из Беларуси. Про переезд, поиски работы, новую жизнь и видение ситуации в Беларуси Виктор Шумель рассказал hrodna.life.

«Уровень беззакония такой, что никто не может чувствовать себя безопасно»

В августе за активные выступления на протестах Шумеля в Гродно прозвали «народным мэром». Он понимал, что его выступления и это прозвище вскоре ему аукнется. Не дожидаясь ареста, Виктор выехал из Беларуси.

С выездом проблем не возникло. Около 10 лет назад он получил польский вид на жительство. Раньше он помогал ему обойтись без визовых процедур для выезда в Европу несколько раз в год — на соревнования или отдых. В августе 2020 вид на жительство помог въехать в Польшу в период пандемии без сложностей.

«Так получилось, что мне пришлось сначала выехать из страны, а уже потом решать, где жить и как зарабатывать. Жилье на период карантина я бронировал в одном из агрегаторов прямо при прохождении границы. За первые две недели нашел подходящую квартиру для переезда всей семьи. Сейчас c семьей временно живем в Польше».

Вопрос, оставаться ли семье в Беларуси или выезжать, для Виктора даже не стоял. Ему важно было вывезти жену и детей в безопасное место.

«Уровень беззакония в Беларуси достиг такого уровня, что ни один человек не может чувствовать себя безопасно. Если кто-то считает, что он в безопасности из-за позиции „я вне политики“ или из-за его близости к режиму, то это глубокое заблуждение. Закон либо есть, либо его нет, а когда и кого это коснется — лишь вопрос времени».

Фото: TUT.by

«Работал на стройке, лесопилке и в курьерской службе»

Виктор Шумель отмечает, что именно из-за многолетней позиции большинства «я вне политики» в стране сейчас столь глубокий политический кризис. К этому многолетнему большинству, признается Шумель, до выборов относился и он сам.

Ни за статусом беженца, ни за какой-либо финансовой помощью от польского государства, Виктор после переезда не обращался. Кое-какие накопления и поддержка фонда BySol позволили ему пару месяцев «прижиться» и найти работу. Бывший госслужащий работал на стройке, деревообработке и в курьерской службе.

«У жены проблем с работой не возникло, она в декрете. Дети еще даже в сад не ходят, поэтому тут тоже со сложностями мы не столкнулись. В целом, кроме нашего места жительства и моего места работы, мало что поменялось в жизни моей семьи. Конечно, иногда овладевает тоска по родным местам, но я говорю себе, что все это временно».

«Меня удивляет терпеливость белорусов»

Отношение к сегодняшним событиям в Беларуси у Виктора Шумеля однозначное. Он говорит, что в Беларуси власть захвачена проигравшим выборы Лукашенко и удерживается силой, а законом помыкают с особым цинизмом.

«Учитывая все происходящее, меня удивляет насколько терпеливы белорусы. Ведь многие до сих пор раздумывают даже выйти ли им из профсоюза, не говоря уже о забастовке или походе с флагом на митинг. Я говорю о тех, кто против Лукашенко и считает эти шаги правильными для изменения ситуации. Таких абсолютное большинство, никто не убедит меня в обратном».

При этом, говорит Шумель, ему доводится слышать, как люди сами себя убеждают: «А что я могу поделать? У меня кредит, квартира, семья, работа».

Виктор Шумель во время выступления на митинге Светланы Тихановской в Гродно. Фото: Руслан Кулевич

«Второй шаг многие боятся совершить»

По мнению экс-чиновника, именно такая выученная беспомощность и тормозит движение вперед. Он говорит, что режиму все это на руку, ему не нужны активные и уверенные в себе граждане.

«Хочу сомневающимся сказать: «Сложности временны, они должны закалять, а не угнетать. Лучше говорите себе: «Кто, если не я?». Ведь, если эти риски не возьмете на себя вы, то это придется делать вашим детям».

Чтобы не быть популистом, Виктор делится своим опытом. У него тоже было несколько кредитов, включая квартирный, двое детей, работа. Спустя полгода он о своем выборе не жалеет.

«Все сложности временны — мне приходилось подрабатывать и на стройке, и на лесопилке, и курьером. Сейчас я в процессе открытия собственной фирмы. Не скажу, что все легко и просто, но и безвыходных ситуаций не бывает».

Виктор Шумель

В пример Виктор Шумель приводит слова Тадеуша Костюшко, посвятившего жизнь борьбе за свободу Речи Посполитой и США: «Первый шаг к освобождению от рабства — решиться быть свободным, а первый шаг к победе — поверить в собственную силу».

«На мой взгляд, первый шаг к освобождению от рабства сделало абсолютное большинство белорусов, а второй шаг многие еще боятся совершить. Но страницу уже не перевернешь. Я уверен, что к этому второму шагу белорусы приближаются с каждым днем. В рядах режима нет никакой идеи, там рассчитывают только на силу, а это проигрышный вариант».

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