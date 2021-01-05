Медики рассказали, у кого больше риск столкнуться с долгосрочными симптомами коронавируса 5.01.2021, 14:43

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Проведено несколько крупных исследований.

Большинство справляется с коронавирусной инфекцией легко, с кратковременными симптомами или вовсе без них. Но у некоторых симптомы затягиваются на недели и даже месяцы, в таком случае говорят о «долгом ковиде». The Conversation подытоживает, что ученым известно об этом состоянии — хотя пробелов хватает.

«Долгий ковид» характеризуется целым рядом симптомов, в том числе одышкой, выраженной усталостью, головной болью и потерей способности нормально чувствовать вкус и запах.

Относительно крупное исследование (в нем участвовали 384 пациента, госпитализированных с COVID-19) показало, что при осмотре через 1−2 месяца 53% переболевших жаловались на одышку, 34% имели кашель и 69% сообщили об усталости.

Ранний анализ собранных через приложение COVID Symptom Study данных показывает: у 13% людей симптомы наблюдаются более 28 дней, а у 4% проявляются и через 56 дней.

Неудивительно, что болеющие более тяжело (те, у кого отмечалось более пяти симптомов), похоже, подвергаются повышенному риску «долгого ковида». Пожилой возраст и принадлежность к женскому полу также являются факторами риска развития длительных симптомов, равно как и более высокий индекс массы тела.

Другое раннее исследование (ожидающее экспертной оценки) предполагает, что SARS-CoV-2 также может оказывать долгосрочное воздействие на человеческие органы. В ходе работы рассматривалась выборка из 200 пациентов, выздоровевших от COVID-19: в 32% случаев были отмечены легкие повреждения сердца, в 33% — легких и 12% — почек. Множественное поражение органов обнаружено у 25% пациентов.

Средний возраст пациентов в этом исследовании составлял 44 года, только 18% были госпитализированы с COVID-19 (что означает, что повреждение органов может произойти даже после нетяжелой инфекции). Наличие хронического заболевания, которое, как известно, приводит к более тяжелому COVID-19 (диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и т.д.), не было предпосылкой для повреждения органов.

Ученые сейчас пытаются разобраться с темой «долгого ковида». Для некоторых симптомов это проще: например, когда речь идет о конкретном органе — можно изучить функцию легких, если одышка преобладающий симптом.

Сложнее исследовать затянувшиеся симптомы вроде усталости. Другое недавнее крупное исследование заключило, что этот симптом распространен после COVID-19 — встречается более чем в половине случаев — и, по-видимому, не связан с тяжестью заболевания. Более того, тесты показали, что у обследованных не было повышенного уровня воспаления: то есть усталость не была вызвана продолжающейся инфекцией или активной работой иммунной системы. К факторам риска в этой работе отнесли принадлежность к женскому полу и, что интересно, наличие ранее таких диагнозов, как депрессия, тревожность.

Медикам еще предстоит разобраться, какие симптомы «долгого ковида» связаны с самим вирусом, а какие могут быть следствием социальных изменений, вызванных пандемией. Но уже понятно, что долгосрочные симптомы после COVID-19 распространены и исследование их причин и методов лечения, вероятнее всего, продолжится и после того, как вспышка болезни утихнет.

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