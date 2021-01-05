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На «Нафтане» разгорается стачка

  • 5.01.2021, 14:52
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На «Нафтане» разгорается стачка

«Наша сила — в правде», — заявляют новые участники забастовки.

Телеграм-каналы сообщали о Хвостикове Матвее, присоединившимся к Общенациональной стачке 31 декабря. Но это еще не все новости!

31 декабря к стачке также присоединилась Черных Наталья Владимировна, техник цеха 011 завода «Полимир» ОАО «Нафтан», в прошлом учитель русского языка и литературы. Стаж работы на предприятии - более 12 лет, пишет телеграм-канал «Стачка Нафтана».

«Верьте в себя! Наша сила - в правде. Мы идем в свободное, честное, справедливое будущее!», — заявила Наталья Черных.

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