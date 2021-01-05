Кардиологи назвали единственную сладость, которая лечит сердце 5.01.2021, 15:33

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Продукт содержит флавоноиды, укрепляющие стенки кровеносных сосудов.

Медики отметили горький шоколад как сладость, улучшающую работу сердца. Рекомендуется потреблять около 10-ти граммов темного шоколада для повышения упругости кровеносных сосудов, пишет lenta.ua.

По мнению Европейского центра безопасности пищевых продуктов, при лечении сердечных заболеваний следует обращаться не только к медикаментам, но и уделять внимание собственному рациону питания. Контролировать питание достаточно просто — не садиться на жесткие диеты, следить, чтобы меню было сбалансированным, соблюдать норму и не употреблять сладкого в больших количествах.

Если хочется полакомиться, эксперты рекомендуют сделать выбор в пользу темного шоколада, благотворно влияющего на упругость кровеносных сосудов. В шоколаде имеются флавоноиды какао, за счет которых можно поддерживать здоровье сердца. Также эти вещества повышают свертываемость крови, снижают засорение артерий, предотвращают образование тромбов. Специалисты предупреждают о возможных противопоказаниях рациона, включающего в себя шоколад, и рекомендуют проконсультироваться с врачом.

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