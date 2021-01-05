Николаю Статкевичу и Дмитрию Козлову продлили срок содержания под стражей
- 5.01.2021, 15:44
Срок продлен до 29 марта.
Адвокат Владимир Созончук сообщает, что уведомление об этом Николай Статкевич получил 23 декабря, пишет сайт naviny.by.
Защитник напомнил, что 15 декабря Статкевичу предъявили новое обвинение — подготовка массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
Созончук отметил, что такое же обвинение в декабре было предъявлено еще одному его подзащитному — блогеру Дмитрию Козлову (известен под псевдонимом Серый Кот). Срок содержания под стражей ему также продлили до 29 марта.
Никаких следственных действий со Статкевичем и Козловым — по крайней мере с участием защиты — по-прежнему не проводится, добавил адвокат.
Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным. 15 декабря нму было предъявлено новое обвинение.
Статкевич содержится в изоляторе Жодино в одиночной камере. Козлов — в СИЗО на улице Володарского в Минске.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.