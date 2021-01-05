У гомельских активистов идут обыски
- 5.01.2021, 16:28
Также силовики пришли в офис общественно-политического центра.
Сегодня в Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис общественно-политического центра, сообщает tut.by.
У Полякова и Новикова обыски уже закончились. Изъята вся техника. Самих активистов не задерживали.
Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжается.
Известно, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих. По версии следствия он угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко, который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.