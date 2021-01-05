В ЕС опубликовали рейтинг позорных провалов российской и белорусской пропаганды 13 5.01.2021, 16:46

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Засветился и Лукашенко.

Подводя итоги прошедшего года, информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo публиковал рейтинг наиболее заметных провалов российской пропаганды в 2020 году, передает "Радио Свобода".

Первое место издание отдало "делу Навального", которое исследователи называют "большим позором для российского государства", причем имеется в виду не само отравление, а провал операции, которая сопровождалась явным отсутствием профессионализма как со стороны отравителей Навального, так и тех, кто выдвигал "альтернативные версии" случившегося. Это относится к признаниям сотрудника ФСБ в телефонном разговоре с самим Навальным, который представился начальником.

"Его готовность петь перед незнакомым начальником также свидетельствует о традициях слепого холопства и снисходительности в российских государственных структурах", – отметили авторы рейтинга.

А что касается самого факта отравления оппозиционера, то, как утверждают авторы рейтинга, "радикальные меры" уже давно значатся в арсенале Кремля и это никого не удивляет.

Второе место получили попытки российской пропаганды распространять фейковые новости о пандемии коронавируса, в том числе о разрабатываемых на Западе вакцинах. В частности пропаганда сначала стремилась дискредитировать вакцину корпорации AstraZeneca, а когда эта корпорация заявила о намерении сотрудничать с российским институтом имени Гамалеи, нападки на вакцину сразу прекратились

Проект EUvsDisinfo насчитал около 700 публикаций, в которых содержались не соответствующие действительности утверждения, связанные с эпидемией.

Третье место досталось режиссеру Никите Михалкову, который хотел показать, что изображения массовых демонстраций против Александра Лукашенко в Беларуси - это просто компьютерные изображения.

На четвертом месте Александр Лукашенко, который поделился поделился грубо сфальсифицированной записью перехвата разговора якобы между немецкими и польскими спецслужбами, замышляющего смену режима в Беларуси, которые жаловались на то, что Лукашенко "крепкий орешек". Запись звучит столь нелепо, что на ее подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ.

Ранее институт массовой информации провел мониторинг материалов российских СМИ об Украине, на пяти самых популярных онлайн-медиа РФ.

В общем, треть соответствующих материалов рассказывали об Украине как уголовной стране с агрессивным обществом. Еще 25% новостей были построены в рамках кремлевского нарратива о нежелании Украины урегулировать конфликт на востоке страны. В 18,5% материалов Украина подавалась как недогосударство и искусственный проект Запада.

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