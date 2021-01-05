NASA наглядно показало как меняется наша планета 2 5.01.2021, 18:09

4,365

Фото: NАSА

Серия фотографий получила название «Образы перемен».

Серия фотографий от NASA демонстрирует, как менялась наша планета в результате изменения климата, урбанизации, наводнений и пожаров, пишет «Вокруг света».

Одно фото из каждой пары сделано в прошлом, второе — по прошествии времени или после события.

В 2012 году площадь морского льда в Арктике была самой низкой за всю историю наблюдений.

Это хорошо видно по сравнению с уровнем в 1984 г. При таких темпах снижения летний морской лед Арктики полностью исчезнет в течение этого столетия.

Ледники Мьюир и Риггс на Аляске в 1941 году:

И в 2004-м:

Город Дубай на берегу Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах. Вид 2001 года:

А так выглядел Дубай из космоса в 2012 году:

За несколько дней в июне 2020 года озеро Лонар на западе центральной части Индии изменило цвет с зеленого на розовый. Теплая и сухая погода испарила значительное количество воды из озера, оставив соли.

Ученые предполагают, что с повышением концентрации соли быстрое увеличение количества солелюбивых микроорганизмов вызвало изменение цвета.

Изображения ниже показывают результаты 19-летней вырубки лесов в аргентинской части Гран-Чако, самого большого сухого леса в Южной Америке. По данным Всемирного фонда дикой природы, соседние тропические леса Амазонки больше и более разнообразны, но Гран-Чако обеспечивает среду обитания для тысяч видов растений и сотен видов животных. Справа, на изображении 2019 года, большая часть леса замещена полями для выращивания сои и крупного рогатого скота:

Вулкан Таал на озере Таал на филиппинском острове Лусон извергся 12 января 2020 года. В последующие недели влажный тяжелый пепел упал обратно на землю, превратив зеленый пейзаж (изображение 2019 года) в серо-коричневый ( изображение 2020 года). По мере высыхания пепел затвердел, превратившись из грязи в цемент, уничтожив большую часть посевов острова и другую растительность.

Часть Северной Калифорнии до и во время пожара «Кинкейд», в результате которого с 23 октября по 6 ноября 2019 года огонь охватил около 31,5 тыс гектар). Зоны эвакуации включали целые города Гейсервилль, Хилдсбург и Виндзор, а также северную часть Санта-Розы.

Эти изображения показывают освещенность Антарктиды в период весеннего равноденствия (сентябрьское изображение) и летнего солнцестояния (декабрьское изображение).

Искусственные лунные кратеры в Аризоне были созданы для тренировки астронавтов серии кораблей «Аполлон», которые учились выполнять посадки на лунную поверхность. Первое из этих полей (изображение 1968 года) было создано для имитации Моря Спокойствия, куда Нил Армстронг и Базз Олдрин приземлились в 1969 году.

Но, в отличие от безвоздушной Луны, кратеры в Аризоне подверглись эрозии, что видно на фото с изображениями 2017 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».