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Команда гаагской мечты

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  • «СерпомПо»
  • 5.01.2021, 18:38
  • 4,600
Команда гаагской мечты

Лукашенко выведут с площадки. В браслетах.

Сразу после появления аудиозаписи, которая может свидетельствовать о причастности Лукашенко к организации политических убийств, белорусский диктатор заявил, имея в виду Путина: «Нас загнали уже намертво в одну команду». Напомнив, что и в хоккей он с Путиным играет в одной команде.

Что за одна команда? Как ее название? «Команда убийц»? Скрепленная преступлениями?

Линия понятна – вцепиться в Путина мертвой хваткой, лебезить перед ним, орать, что «мы в одной лодке». Лишь бы не сдал. Только в Путине надежда. Представить, что он слетел и все – Лукашенко тоже выведут с площадки. В браслетах.

«СерпомПо», livejournal

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