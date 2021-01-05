Россия и Саудовская Аравия договорились не увеличивать добычу в феврале 5.01.2021, 19:32

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фото: Shutterstock / Fotodom

Повышение поставок на 500 тысяч б/с перенесли на март.

Россия и Саудовская Аравия в ходе закрытых консультаций во вторник достигли предварительных договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает cо ссылкой на источники корреспондент EnergyIntel, российская делегация согласилась с позицией саудитов и о том, что наращивать добычу в феврале не следует.

Компромиссный вариант, который приняла Москва, заключается в том, чтобы заморозить добычу, но при этом обязательно нарастить ее в марте - на на 500 тысяч баррелей в сутки. Ту же инфомарцию подтвердил The Wall Street Journal чиновник, знакомый с итогами консультаций.

В ходе переговоров в понедельник российская делегация осталась фактически в одиночестве: лишь Казахстан поддержал инициативу по увеличению поставок в феврале.

Саудиты тем временем сформировали широкую коалицию, настаивая на том, что наращивать поставки нельзя из-за нового штамма коронавируса и очередной волны локладаунов.

Позицию королевства поддержкали Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Малайзия и другие страны.

Шестичасовая дискусссия министров в онлайн-формате завершилась безрезультатно, и переговоры перенесли на вторник. Предварительные назначенные на 17.30 мск, они отложены на два часа, сообщил информированный источник «Интерфакса».

По оценке ОПЕК, в 2020 году мировой спрос на нефть рухнул на 9,77 млн баррелей в сутки - до минимальных за 8 лет 89,99 млн баррелей в день.

В 2021 году, как считает картель, потребление нефти увеличится на 5,9 млн баррелей ежедневно, отыграв лишь две трети от коронавирусного провала.

На фоне крушения цен весной страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 9,7 млн баррелей в день. Осенью квоту уменьшили до 7,7 млн баррелей в сутки, а января-2020 - до 7,2 млн.

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