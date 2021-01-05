Во Львове обнаружили больше тонны героина

Во Львове обнаружили больше тонны героина4
- 5.01.2021, 21:13
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Наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана.
Во Львове 5 января прокуратура задержала совместно с СБУ задержали контрабандистов, которые переправляли транзитом через Украину рекордную партию героина весом более 1 тонны и стоимостью 2, 3 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт "Южный" в Одессе. Далее товар под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.
Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 2,3 млрд гривен.