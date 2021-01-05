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Леонид Судаленко – на свободе

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  • 5.01.2021, 22:17
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Леонид Судаленко – на свободе
Леонид Судаленко
Фото: DW

У правозащитника после обыска забрали банковские карточки и ноутбук.

5 января в Гомеле прошли несколько обысков в рамках одного уголовного дела, возбужденного в отношении активиста, участника президентской кампании Владимира Непомнящих. Статья — "Угрозы или насилие в отношении должностного лица при исполнении" (ст. 366 УК). Непомнящих якобы угрожал прокурору.

Сначала обыски прошли у активистов Василия Полякова и Николая Новикова, а также в офисе общественно-политического центра (обыск там продолжался более 9 часов). Силовики забрали ноутбуки, планшеты, флеш-карты, бело-красно-белые флаги, документы. Позже обыск произошел в квартире правозащитника Леонида Судаленко. Вечером стало известно, что он находится на свободе. У него забрали две банковские карточки и ноутбук.

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