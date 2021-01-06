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Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономического плана

  • 6.01.2021, 8:03
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Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономического плана

В КНДР начался съезд правящей партии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. Выступая 5 января на открытии съезда Трудовой партии Кореи, он заявил, что цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе, передает в среду, 6 января, северокорейское государственное информагентство ЦТАК (перевод — dw.com)

По его словам, допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы.

При этом Ким отметил "блестящие успехи" Трудовой партии и народа КНДР, который во время пандемии коронавируса "решительно преодолевал трудности".

Ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

1 января Ким Чен Ын, отказавшись от традиционного новогоднего обращения к народу, написал жителям страны от руки письмо с поздравлениями, в котором поблагодарил за поддержку правящей партии "в трудные времена".

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