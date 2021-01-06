Die Zeit: Лукашенко гибнет 8 6.01.2021, 8:27

13,338

Фото: Reuters

Желание перемен в Беларуси слишком велико.

Александр Лукашенко по-другому представлял себе 2020-й год. Самопровозглашенный правитель рассчитывал, что сможет консолидировать свою власть в Беларуси, превратив выборы в фарс.

По иронии, три женщины, которых он ранее лишил возможности проводить политическую деятельность, стали его наиболее опасными оппонентами, пишет немецкое издание Die Zeit (перевод — unian.net).

Издание напоминает, что отношения ЕС с автократом тоже улучшались в последнее время. Но вот он снова стал персоной нон грата. Вдобавок Лукашенко заболел COVID-19, существование которого он ранее отрицал.

2020-й, наверное, на долго запомнится тому, кого давно называют последним диктатором Европы. И, вполне возможно, это был переломный год для него. Издание напоминает, что после сфальсифицированной победы на выборах в Беларуси вспыхнули беспрецедентные протесты, во главе которых выступили три женщины включительно со Светланой Тихановской.

Запад ввел новые санкции против режима Лукашенко. А Тихановская, которая сейчас живет в Вильнюсе, получила поддержку европейских лидеров, таких как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лукашенко же оказался в международной изоляции. За ним стоит лишь Москва.

Белорусский автократ совершил слишком много ошибок в 2020 году. Своей странной политикой в отношении коронавируса он не успокоил, а лишь настроил против себя население. Его жесткие попытки подавить политических оппонентов привели к политизации многих граждан перед выборами. А невиданная жестокость силовиков, которых отправили подавить протесты, не сломила сопротивление белорусов, а лишь усилила его. Тысячи людей требуют отставки Лукашенко. И кое-кто видит в этом конец постсоветской утопии.

Режим Лукашенко дал толчок опасной спирали протестов и милицейского насилия. Людей арестовывают, запугивают, против них возбуждают уголовные дела и замораживают банковские счета. По некоторым подсчетам, силовики Лукашенко арестовали около 30 тысяч человек за период с августа. А десятки тысяч белорусов покинули страну. Недавно молодого человека забили до смерти в отделении милиции. Своим жестоким поведением силовые ведомства еще больше связали себя с судьбой правителя.

Политолог Валерий Карбалевич убежден, что 2020 год принес конец постсоветской утопии. Бывшая советская республика Беларусь пошла другим путем после распада СССР. Лукашенко же, заняв свой пост в 1994 году, отменил все политические и экономические реформы. Он закрепил советские символы, такие как КГБ и флаг. Теперь, спустя 26 лет его система, этот миниатюрный Советский Союз, на грани краха.

«Этот год показал, что такая модель не может быть реальной альтернативой в постсоветскую эру, а лишь ведет в тупик. 2020-й будет последним отголоском падения Берлинской стены», - считает Карбалевич.

Лукашенко держит в руках власть потому, что аппарат безопасности поддерживает его. Но так называемая «социальная стабильность», которой постсоветской Минск так часто хвастался, теперь в прошлом. Новая инаугурация Лукашенко состоялась тайно. А летом его освистали даже работники государственного завода. Хотя количество протестов с августа сократилось, нет никаких оснований ожидать, что они исчезнут в 2021-м году. После 26 лет злость на режим Лукашенко и желание перемен слишком велики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».