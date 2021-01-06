«Неизвестный в трениках достает пистолет и на глазах ребенка бьет мужа ногой в живот» 40 6.01.2021, 8:32

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Налет фашистов на Новую Боровую попал на видео.

В интернете ширятся шокирующие кадры выходок неизвестных в минских дворах: вечером в Новой Боровой люди в спортивной одежде избивали людей прямо у своих домов и махали оружием перед их лицами, сообщает «Наша Нива».

На одном из таких видео видно, как неизвестный бьет по ногам девушку, одновременно с этим пробивая ногой в грудь прохожему, после чего достает предмет, похожий на пистолет, и начинает им угрожать, держа на линии огня ту девочку.

Предположительно, неизвестный с оружием и в спортивных трениках — сотрудник милиции. Такой вывод можно сделать по тому, что избитого мужчину затащили в уже узнаваемый бус. Этого мужчину зовут Виктор Мороз. Он живет в Новой Боровой с семьей — женой и сыном.

О вечернем происшествии «Нашей Ниве» рассказала жена — Виктория. Разговор происходил под фоновый плач их малолетнего сына.

«Сегодня вечером мы семьей вышли на прогулку. Поздно? Так у нас двор украшен, стоит елка. Ребенок очень хотел. Во дворе муж встретил знакомого, остановился поговорить, мы стояли немного рядом. Ребенок взял с собой фонарик, светил на игрушки или что-то такое.

И тут я вижу ситуацию: бежит девушка, за ней бегут двое мужчин, это все выглядит как нападение, я кричу: «Вы что делаете? Вы кто такие? Что происходит?» Сын начинает прятаться под елкой. Мой муж этому человеку говорит, чтобы оставил девушку, а тот, ни слова не говоря, достает пистолет — это все видит ребенок, — и бьет мужа ногой в живот.

У нас мысль, что это какие-то бандиты, они не представляются. Люди в каких-то цветных масках, спортивных костюмах. Кричат, чтобы мы катились оттуда. Куда? Мы здесь живем! Первая мысль — позвать на помощь.

Но на призыв прибежали такие же и начали крутить моего мужа, бить. Я вцепилась в одного, у меня текут слезы, я говорю — вот наш сын, он все видит, что же вы делаете? А один из них хватает меня за горло — я думаю, это был какой-то прием, потому что у меня заняло дыхание, может, артерию пережал, что ли, потому что подкосились ноги, — я отпустила руки. Мужа утянули. У меня вопрос, если это органы — то от кого они меня «защищали»? Мой семилетний сын плачет, что хочет уехать отсюда, что ему «надоело жить» — откуда у него в этом возрасте такие мысли?», — эмоционально рассказывает женщина.

Теперь родственники ищут Виктора Мороза в отделениях милиции.

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