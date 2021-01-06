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Военный юрист из Витебска: Мне было приятно прикоснуться к бело-красно-белому флагу, это наша святыня

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  • 6.01.2021, 9:29
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Военный юрист из Витебска: Мне было приятно прикоснуться к бело-красно-белому флагу, это наша святыня
Чеслав Солодкий.
Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Чеслав Солодкий поставил на место лукашенковского судью.

В Витебске судили пенсионера: «Это не полотнище, это сцяг, наша святыня»

Бывшего военного юриста и инвалида второй группы 66-летнего Чеслава Солодкого обвинили в участии в несанкционированном шествии и пикетировании с БЧБ-флагом в Витебске.

— Вы несли бело-красно-белое полотнище в компании граждан? — уточнил у Солодкого судья Владимир Цариков, сообщает tut.by.

— Это не полотнище, это стяг, наша святыня. Но я его не нес. Я не ношу с собой в город сцяг, сейчас такое время, что человека могут обыскать прямо на улице, — ответил пенсионер. — Я каждый день хожу на длительные прогулки, для здоровья. В тот день увидел людей с флагами, присоединился к ним. Как я уже говорил, сцяг для меня — святыня. Я шел и за него просто держался. Мне было приятно прикоснуться к флагу, под которым я когда-то приносил присягу — как и многие государственные служащие в начале 1990-х.

При задержании витеблянину стало плохо — после суток в ИВС его доставили в больницу с гипертоническим кризом. Судья Владимир Цариков рассматривал дело три часа и все равно признал дедушку виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, оштрафовав на 12 базовых (348 рублей).

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