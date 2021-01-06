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Медики нашли подавляющее коронавирус вещество

  • 6.01.2021, 9:33
  • 9,638
Медики нашли подавляющее коронавирус вещество

Исследования проводились в Германии и Швеции.

Флувастатины, которые используют при терапии гиперхолестеринемии, могут подавлять коронавирус. К такому выводу пришла группа ученых из Германии и Швеции, результат их исследования опубликован на портале MedRxiv.

По словам экспертов, флувастатин влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.

Кроме того, у пациентов с COVID-19, которых лечили в том числе статинами (это лекарства, снижающие уровень холестерина), наблюдался более благоприятный клинический исход.

Ученые заявили, что результаты исследования показали: флувастатин не несет в себе дополнительного риска для людей с коронавирусом, при этом может оказывать умеренное положительное воздействие на течение COVID-19.

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