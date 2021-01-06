США выиграли молодежный ЧМ по хоккею 2 6.01.2021, 9:46

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фото:vk.com / ХК СКА

Финляндия одержала волевую победу над Россией в матче за бронзу.

В Эдмонтоне завершается молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия уступила Финляндии (1:4) в матче за третье место, Канада проиграла США (0:2) в финале, сообщает «Трибуна».

МЧМ-2021

Матч за 3-е место

Финляндия U-20 – Россия U-20 – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Дата проведения

6 января, 01.30, «Rogers Place»

0:1 – 6 Сафонов (Грошев)

1:1 – 25 Лунделль (Мянтюкиви, Ниемеля)

2:1 – 41 Петман (Хелениус, Виро)

3:1 – 58 Лунделль ()

4:1 – 59 Пярссинен (Пююхтия)

Вратари: Пииройнен 28/29 – Аскаров 28/30.

Финал

Канада U-20 – США U-20 – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Дата проведения

6 января, 05.30, «Rogers Place»

0:1 – 13 Тюркотт (Зеграс, Хеллесон)

0:2 – 21 Зеграс (Калиев)

Вратари: Леви 19/21 – Найт 34/34.

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