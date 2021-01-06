«Пора самим стать следователями» 2 6.01.2021, 10:31

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фото: Onliner.by

У белорусов времени и сил — предостаточно.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своей читательницы:

— Привычно, когда в санкционные списки попадают шишки: министры, политики, большие начальники. В то же время местный зампред исполкома, директор школы или зам по идеологии десятилетиями крутятся у кормушки, фальсифицируют выборы, репрессируют сограждан, угрожают, шантажируют.

Обычно дело до них не доходит. Все заканчивается сменой попавшего под санкции министра, а прикорытники местного пошиба продолжают свое грязное дело.

А почему? Ведь именно они, нарушая законы, преступая через честь и мораль, воплощают идеологию системы в жизнь.

Проблема в формализме международной санкционной машины. Каждое имя - это педантичный сбор доказательной базы, тщательное обоснование вины, скрупулезно собранный пакет документов. Это огромные затраты времени и человеческого ресурса. Такие затраты выделяются экономной международной бюрократией только на самые громкие и весомые дела. Ресурсы на мелкую прикорытную шваль, десятилетиями паразитирующую на теле народа, никто не выделит.

Но у нас времени и сил предостаточно. Каждый из нас в своем городе, районе, деревне точно знает: кто фальсифицировал выборы, репрессировал недовольных ложью, прикрывал извергов.

Как, когда и куда они дели лишние бюллетени? Кто, кому и что говорил, приказывал? Кто бил, пытал, нарушал закон, как именно и когда?

Мы можем и должны помочь подготовить доказательную базу. Основу для предварительной огласки преступлений местных царьков и последующего расследования в рамках международной юрисдикции. Именно мы, народным судом, обязаны вытравить скверну из нашей жизни навсегда.

Вот такой способ протеста. Вопреки желанию системы восстановить закон. Четко, своими силами отделить грязь от людей, которые могут помочь в строительстве нашей Новой Беларуси.

Настала пора самим стать следователями, публицистами и глашатаями правды.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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