Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых 6.01.2021, 10:39

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Евгений Чичваркин

Российский предприниматель прокомментировал протесты в Беларуси.

Российский предприниматель и бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что думает о протестах против режима диктатора Александра Лукашенко в Беларуси.

«То, что они делают, — за это причисляли к лику святых. Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно», — считает Евгений Чичваркин.

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