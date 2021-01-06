Экспорт российского газа в 2020 году показал агонию «успешной пятилетки» Александр Коваленко

6.01.2021, 11:17

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То ли еще будет!

Намедни глава "Газпрома" Алексей Миллер представил сжатый отчет о предварительных итогах экспорта российского газа потребителям из дальнего зарубежья. И, как заявил глава "Газпрома", продемонстрированный результат объемов экспорта в 179,3 млрд кубометров, является одним из пяти наилучших в истории компании.

Это действительно так, экспорт российского газа и вправду в 2020 году был довольно высок. Но стоит обратить внимание на то, что он в то же самое время был одним из худших за прошедшие 5 лет. Хуже показатель экспорта был только в 2016 году. Что же до нынешних объемов, то они на 10% меньше прошлогодних, которые составили 199,2 млрд кубометров.

Но и это не самое интересное из всего то, что недоговаривает Алексей Миллер.

В первую очередь Алексей Миллер недоговаривает о том, что падение цен на газ привело к тому, что квартальная выручка монополии от продажи газа внутри РФ, в 2020 году порою была даже меньше чем долги россиян за оплату газа. Например, квартальная выручка компании за продажу газа внутри России за январь – март составила 322,7 млрд. рублей, при задолженности населения 331 млрд. рублей.

Так же Алексей Миллер умолчал, что затраты и долговые обязательства "Газпрома" по масштабным проектам, таким как "Северный поток — 2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", уже превысили 100 миллиардов долларов. Это не только в 2 раза больше нынешней рыночной стоимости самого "Газпрома", но и фактически не окупаемое данными проектами долговое бремя.

Так же глава "Газпрома" забыл упомянуть о том, что в 2020 году газовая инфраструктура буквально агонизировала от аварий и ЧП.

В прошлом году количестве чрезвычайных ситуаций на объектах газовой инфраструктуры РФ удвоилось, а общий урон от аварий составил 5,356 млрд рублей, что более чем в 4 раза больше, чем в 2019 года (1,286 млрд рублей). Что важно понимать, указанная сумма включает ущерб от аварий, расследование которых завершено, но не касается тех, в отношении которых следственные действия продолжаются.

Это в свою очередь подтверждает тот факт, что падение доходов "Газпрома" вынудило монополию ограничивать затраты на ряд направлений, в том числе и касающихся обслуживания инфраструктуры, которая и до того была обделена вниманием.

А потому, да, результат и вправду замечательный, но то ли еще будет!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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