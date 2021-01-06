«Мы победим, этот процесс уже не остановить!» 1 6.01.2021, 11:39

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Фото: AFP

Белорусы рассказывают, почему вышли на протесты.

Журналисты «Настоящее время» опубликовали интервью, которые записали в августе 2020 года, в Беларуси на протесты вышли сотни тысяч человек.

«Люди страха больше нет. Все! Так, как раньше, больше никогда не будет».

«У меня подрастает ребенок, я хочу, чтобы у него было светлое будущее, а не вот это все, что мы сейчас видим. Нет насилию, нет Лукашенко!».

«Нам не повезло с первым президентом, зато так повезло с женщинами. Я очень горжусь, что у нас есть такие женщины, что у нас есть такие белорусы, что мы проснулись наконец. Мы победим, уже процесс не остановить этот».

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