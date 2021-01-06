Выборы в Сенат: подсчет голосов в Джорджии завершается, но победители все еще не определены 6.01.2021, 11:47

2,357

Выборы в этом штате называют ключевыми для Демократической партии США.

Несмотря на то, что подсчет голосов на выборах в Сенат США в штате Джорджия почти завершен, их победители все еще не определены.

Об этом со ссылкой на данные избирательной комиссии передает "Радио Свобода".

На данное время подсчитано уже 98% голосов и, по предварительным результатам, кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок опережает члена Республиканской партии Келли Леффлер менее чем на один процентный пункт.

Кроме того, практически равное количество голосов набрали демократ Джонс Оссофф и республиканец Дэвид Пердью.

В избиркоме предупреждают, что результаты выборов в Джорджии могут оставаться неизвестными в течение нескольких дней, поскольку округа должны еще подсчитать большое количество голосов, поступивших по почте.

Сенаторы-республиканцы Пердью и Леффлер пытаются победить кинорежиссера-документалиста Оссофа и пастора в афроамериканской школе в Аталанте Ворнока.

Если последние заберут в Джорджии оба мандата, в Сенате будет по 50 представителей от Демократической и Республиканской партий. В случае равенства голосов решающее слово будет за избранной вице-президентом США Камалой Харрис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».