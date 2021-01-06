Bellingcat: Отравители Навального побывали на Северном Кавказе почти 100 раз 6.01.2021, 11:54

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Алексей Навальный

Самые популярные для визитов города – Владикавказ и Махачкала.

Перед Новым годом журналист-расследователь Христо Грозев опубликовал таблицу с данными о перемещениях восьмерых сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Самый популярный их маршрут – города Северного Кавказа. Более того, обнаружились совпадения по времени визитов со смертями местных активистов, сообщает "Кавказ. Реалии".

По данным Грозева, в общей сложности за последние 11 лет предполагаемые отравители Навального побывали на Северном Кавказе почти 100 раз. Точное количество их визитов установить невозможно: данные хоть и подробные, но неполные. Иногда они прилетали, например, в Махачкалу, а обратно уже не улетали. Или наоборот, по обнародованным данным не прилетали, но билет назад в Москву у них был. Кроме того, они очень часто прибывали в один город, а уезжали из другого.

Самые популярные для визитов города – Владикавказ и Махачкала. Также очень часто они посещали Минеральные Воды. Вполне возможно, что это связано лишь с тем, что в какое-то время это был единственный аэропорт на Кавказе, осуществлявший несколько рейсов в Москву за день.

"Сердце не выдержало"

В 2013 году один из "химиков"– Иван Осипов, использующий в некоторых поездках псевдоним Спиридонов, – зачастил в Грозный. В период с 18 апреля по 18 июня он посетил этот город не менее семи раз. В этом же году он дважды побывал в Нальчике. А тремя годами ранее провел пять дней в Ставрополе. Впрочем, в 2019 году Осипов вновь посетил на один день краевую столицу.

Вместе с Осиповым в Нальчик летал и Константин Кудрявцев – тот самый, с кем разговаривал Навальный по телефону и кто ему рассказал про яд на трусах.

В период с 22 по 31 июля 2014 года Осипов был в Минеральных Водах. Однако его пребывание там совпало по времени со смертью нальчикского гражданского активиста Тимура Куашева. Друг умершего Абакар Абакаров тогда заявлял, что Куашев был убит: "У него есть все признаки отравления. Пальцы чернеют. Под мышкой след от укола, покраснение было... Не ожидали такого циничного убийства".

В сентябре 2019 года расследование смерти Куашева было прекращено "за отсутствием события преступления".

"Сопоставления с визитами "отравителей" на Кавказ я не делал, не анализировал, – сказал Кавказ.Реалии адвокат Заур Шомахов, защищавший интересы семьи Куашева. – Да, я считаю, что его смерть была насильственной. Да, я считаю, что это было отравление".

Шомахов отметил, что расследование смерти Куашева прекращалось не менее четырех раз. Затем возобновлялось, но не для того, чтобы выполнить необходимый объем работы.

"Поняв, что результатов дальше не будет, мы прекратили борьбу", – добавил Шомахов.

Еще одно совпадение по датам – смерть лезгинского общественника Руслана Магомедрагимова. Он умер в Каспийске 24 марта 2015 года. В это самое время Осипов-Спиридонов, по данным таблицы Грозева, был во Владикавказе.

Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность. Но еще тогда лидер движения "Садвал" Альберт Эседов утверждал, основываясь на выводах патологоанатома, что причина смерти – асфиксия.

В таблице нет явных совпадений с отравлениями нынешнего президента самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжании, однако "отравители" по несколько раз до этого и в считаные дни до обеих его госпитализаций летали в Сочи. Расстояние от Сочи до Сухуми – всего 125 километров.

Первый раз бывший оппозиционный лидер Бжания был госпитализирован 21 апреля 2019 года. Фролов, использующий псевдоним Александров, летал 16 апреля в Сочи на один день. За месяц до этого в Сочи ездил уже упомянутый Осипов. Вторая госпитализация Бжании – 2 марта 2020 года. 26 февраля в Сочи на один день вылетал Фролов, 11 марта – Осипов.

Методами Медичи?

Командировки предполагаемых отравителей Навального на Северный Кавказ очень часто совпадали со спецоперациями по ликвидации боевиков или с задержаниями людей без предъявления им обвинений. Особенно часто это прослеживается с Махачкалой. К примеру, пять из восьми визитов Кудрявцева на Кавказ связаны с подобными событиями.

Последний визит сотрудников ФСБ в Дагестан имел место 8 октября 2020 года, через месяц после отравления Навального. Агент Кривощёков прилетел во Владикавказ и пробыл там еще три дня. В это же самое время в Чечне прошла одна из последних спецопераций, во время которой были убиты двое предполагаемых боевиков – Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. При этом позже Байдулаева "убили" второй раз.

Про отравления членов вооруженного подполья российские СМИ писали еще в 2010 году. По утверждению "Росбалта", только в 2010 году были отравлены не менее 17 боевиков. В основном с помощью продуктов, которые им передавали местные жители.

"Большинство [ядов] рассчитаны не на моментальное действие, а производят эффект через некоторое время после приема. Это необходимо для того, чтобы снабженца можно было вывести из-под удара. Потом к работе приступают правоохранительные органы Чечни. Они дожидаются, когда яд сработает, и начинают прочесывать местность, где предположительно укрывались бандиты. В случае обнаружения тел объявляется о проведении очередной успешной операции", – писал "Росбалт".

Среди предполагаемых жертв – лидеры подполья Магарби Темиралиев, Абубакар Пашаев, Доку Умаров, Ясир Амат и Хаттаб.

"Я далек от всего этого, но ничего не могу отрицать, в этой стране все возможно, – прокомментировал ситуацию Кавказ.Реалии чеченский правозащитник Оюб Титиев. – На Кавказе есть такие люди, которых и без хитростей могли ликвидировать. Но вполне возможно, что применяли и такие методы. На Кавказе ликвидировать человека – не проблема. Пострадавших – не сотни, а тысячи. Но именно в это расследование я не углублялся".

Лидер ингушского отделения "Мемориала" Тимур Акиев уверяет, что в последние десять лет в Ингушетии не было историй, которые могли бы иметь отношение к перемещениям "агентов ФСБ".

"Есть убийства, есть похищения, – говорит Акиев. – Есть предположение, что Доку Умарова отравили. Может, визиты на Кавказ и ликвидации боевиков – это совпадения. Может, нет. Мы не знаем, как уходили из жизни лидеры вооруженного подполья".

Акиев уверен, что в Ингушетии предполагаемые отравители не бывали: "Здесь все друг друга знают, – говорит Акиев. – Любая смерть рассматривается под лупой. До 2013 года люди у нас пропадали и исчезали. После 2013 года были незаконные удержания, но чтобы люди исчезали бесследно – такого нет".

Христо Грозев обещал в ближайшие дни представить новые результаты расследования. Возможно, именно в нем будет ответ на вопрос, почему Кавказ имел таких преданных туристов в лице предполагаемых отравителей Навального.

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