Названы продукты, которые могут защитить от тяжелой формы COVID-19 1 6.01.2021, 11:54

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Пока вакцинация не поставлена на широкую ногу, специалисты советуют поддержать свой организм.

Среди прочих продуктов исследователи рекомендуют ввести в свой рацион такой продукт как тунец. Этот продукт не только богат содержанием омега-3, витамином В12, белком, но и пептидами, которые могут помешать вирусу проникнуть в организм. Об этом сообщили Исследователи из Бохайского университета в Китае, проводившие изучение пептидов, пишет сайт med-heal.ru.

Далее эксперты обращают свое внимание на пользу от употребления винограда и темного шоколада для укрепления иммунной системы человека. Ученые из Университета Северной Каролины исследовали влияние входящих в состав данных продуктов флаван-3-олов на иммунную систему человека, а так же возможность снижения репликации вируса к клеткам человека. По их данным, виноград, зеленый чай и какао могут быть использованы для снижения последствий, вызванных новым коронавирусом.

Еще одним продуктом, облегчающим течение КОВИД-19 ученые назвали кефир. По данным результатов исследования, опубликованного на страницах Biomedicine & Pharmacotherapy учеными из Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, именно в кефире обнаружены противовирусные соединения, проявляющие противовоспалительный эффект и помогающие противостоять коронавирусу.

Экспертами из Юго-Восточного университета Нова, во Флориде и Института пульмонологии Авентура в Майами так же проведено научное исследование, которое помогло установить, что содержащееся в экстракте семян грейпфрута соединения, способны вызвать значительное снижение количества вирусных частиц. «Несмотря на то, что пока не удалось установить точный механизм воздействия экстракта грейпфрута на новый коронавирус, одно точно установлено, что соединение, входящее в состав данных семян способно не только снизить вероятность проникновения вируса в клетку, но и оказать на него вирулицидное воздействие», – сообщается на страницах Daily Mail.

Морские водоросли красного цвета рекомендованы к употреблению учеными из Университета Суонси, как продукт, предотвращающий заражение новым коронавирусом, а в случае инфицирования – помогает снизить тяжесть симптоматики. Существующие в настоящее время назальные спреи на основе соединения, выделенного из данных водорослей (йота-каррагинан) уже подтвердили высокую эффективность в отношении семейства коронавирусов. В настоящее время идут клинические испытания данного средства против SARS-Cov-2.

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