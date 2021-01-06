Борьба продолжается Натан Лоу

6.01.2021, 12:17

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Жители Гонконга не позволят сломить их дух.

Из-за пандемии 2020 года многие другие важные новости отошли на задний план. Это стало идеальным моментом для Коммунистической партии Китая (КПК), чтобы начать действовать. 30 июня она ввела в Гонконге новый закон о национальной безопасности (ЗНБ), который фактически положил конец политическому договору «одна страна, две системы», защищавшему свободы британской колониальной эпохи после того, как в 1997 году территория вернулась под управление Китая.

Новый закон изменил структуру и дух одного из величайших городов мира и представляет смертельную угрозу для этого центра международных финансов. Он также показал, что КПК не остановится ни перед чем, чтобы насадить принудительный контроль над каждым уголком своей территории. Ее действия в Синьцзяне и Тибете это подтверждают. Можно ожидать, что в 2021 году этот жесткий подход сохранится.

Китай рассматривает гражданские свободы и права человека как угрозу своему существованию. Он знает, что из‑за них могут возникнуть политические проблемы, как уже показало противостояние многомесячным протестам в поддержку таких свобод на улицах Гонконга. Еще один мотив КПК — экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай, и страх нестабильности, которую они могут принести. Экономические результаты Китая долгое время считались источником легитимности и стабильности. Но по ним ударила пандемия, вызвав надвигающийся долговой кризис, неравномерное восстановление, растущий разрыв в доходах и рост безработицы. Китайская модель роста и система распределения богатства могут не обеспечить достаточной экономической мощи, чтобы страна продолжала идти нынешним путем. Внутреннее несогласие нарастает.

В условиях нестабильности правительство в Пекине обращается к националистическим нарративам и прибегает к новым репрессиям, пытаясь заставить придерживаться линии партии и отвлечь внимание общественности. Дипломатия «воина-волка», принятая под руководством президента Си Цзиньпина, является примером этого сдвига. Это попытка разжечь национальную гордость, чтобы заменить падающее доверие к партии. Голоса критиков заглушили в материковом Китае, а теперь и в Гонконге. Недавно успешного бизнесмена Жэня Чжицяна приговорили к 18 годам тюремного заключения за критику президента Си. Самые печально известные — репрессии в периферийных регионах, особенно заключение в лагеря сотен тысяч этнических уйгуров в северо-западном районе Синьцзян.

Однако репрессии лишь усиливают сопротивление, что способствует нестабильности в регионах. Насилие будет продолжаться, и обычные граждане Китая вынуждены расплачиваться. Как и жители Гонконга, многие жители материкового Китая продолжают сопротивление, пусть они и не могут делать этого открыто на улицах.

Тем временем в Гонконге запрет явно возымел влияние, так как люди ушли с улиц из страха перед ЗНБ. Моего бывшего коллегу Джошуа Вонга в сентябре арестовали за участие в «несанкционированном собрании». КПК влияет на некогда независимую правовую систему Гонконга и допускает неконтролируемое насилие со стороны полиции, прокладывая путь к более широким репрессиям. Нет признаков того, что агрессия утихнет.

Несмотря на попытки КПК выдать себя за миротворца и найти друзей в Европе в качестве противовеса Соединенным Штатам, крайне маловероятно, что Китай перестанет экспортировать угрозы глобальным правам человека. Похоже, теперь на Западе некоторые начинают это понимать. ЕС выступил с заявлением, в котором выразил серьезную обеспокоенность по поводу ЗНБ. Германия отреагировала на ЗНБ приостановкой договора об экстрадиции с Гонконгом. Это признак того, что более многосторонний альянс для привлечения Китая к ответственности мог бы укрепить позиции. Любое давление будет полезным.

Но что важнее всего, КПК не учла тот факт, что жители Гонконга не позволят сломить их дух. Хотя уличные демонстрации теперь маловероятны, протест по‑прежнему живет, только в более изобретательной и упорной форме. Люди пытаются помочь движению тихо, экономически: становятся клиентами бизнесов, которые используют желтую ленту — символ поддержки протестного движения, и усиливают его пропаганду за рубежом, где люди вроде меня самого теперь находятся вне досягаемости партии. Гонконгцы ожидают, что демократии во всем мире окажут им больше поддержки в их попытках защитить свою основанную на ценностях систему.

В течение многих лет жители Гонконга протестовали против угрозы со стороны материкового Китая. Мы никогда не откажемся от борьбы за свои свободы. Если в наступающем году Китай, как ожидается, продолжит сжимать Гонконг своей железной рукой, нам придется искать новые способы сопротивления. Но сопротивляться мы будем. И пусть все демократы присоединятся к нам в борьбе.

Натан Лоу «Новое время»

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