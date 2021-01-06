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У работников «Гродно Азота» из зарплат высчитают деньги за подписку на газету

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  • 6.01.2021, 12:42
  • 5,071
У работников «Гродно Азота» из зарплат высчитают деньги за подписку на газету
фото:vgr.by

Фотофакт.

Как стало известно сайту Charter97.org, у работников «Гродно Азота» из зарплат собираются высчитывать деньги за подписку на газету. Стоимость подписки — 34 рубля 60 копеек.

Подписка проводится в добровольно-принудительной форме. Фактически — из зарплат будут высчитывать деньги за подписку. «Подписать» на газету собираются 40% сотрудников предприятия.

Тем, кто не хочет подписываться на газету, угрожают проверками.

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