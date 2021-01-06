Что еще за «Желтые киберпартизаны», которые борются с пропагандой 4 6.01.2021, 13:28

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Они занялись блокировкой лукашистов в Instagram.

Кроме "красных" и "синих" киберпартизан, которые активничали летом и осенью 2020 года, сегодня в Байнете действуют "желтые" киберпартизаны. Их цель — борьба с ложью, манипуляциями и пропагандой в инфопространстве, сообщает "Еврорадио".

"Желтые" киберпартизаны ищут в соцсетях аккаунты, пользователи которых призывают к насилию, агрессии, работают на раскол в обществе, поливают людей грязью. Часто ссылки на такие страницы присылают единомышленники киберпартизан.

Дальше администрация соцсети начинает получать жалобы на аккаунт. Исходя из того, что там опубликовано, это могут быть жалобы на враждебные высказывания и символы, преследование или травлю, лживую информацию, насилие или другое. Если информация подтверждается, соцсети блокируют аккаунты.

"Желтые" киберпартизаны "взяли ответственность" за блокировку instagram-аккаунтов сестер Груздевых, телеканала ОНТ, Александра Солодухи, Марии Василевич, Дмитрия Шакуты и других. Последнее их достижение — удаленный аккаунт певицы Алены Ланской.

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