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«Мы направим самолет на Капитолий в среду»

  • 6.01.2021, 14:15
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«Мы направим самолет на Капитолий в среду»

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили сообщение о теракте в ответ на ликвидацию Сулеймани.

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили сообщение с угрозой осуществления теракта в столице США в отместку за прошлогоднее убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал CBS News, в распоряжении которого оказалась аудиозапись с угрозами.

В сообщении, прозвучавшем 4 января на частотах американских авиадиспетчеров, говорится следующее: «Мы направим самолет на Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен».

По данным CBS, правительство США не считает эту угрозу реальной, но проводит расследование по факту незаконного внедрения в авиационные частоты. Тем не менее всем диспетчерам напомнили о необходимости немедленно информировать о любых отклонениях самолетов от своих маршрутов.

Источники телеканала полагают, что дата 6 января, озвученная в сообщении, выбрана неслучайно — в этот день в Капитолии пройдет совместное заседание членов Сената и Палаты представителей, на котором будут утверждены итоги выборов президента США.

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