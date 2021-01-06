Ученые впервые смогли провести телепортацию на 44 километра 7 6.01.2021, 14:45

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Эксперимент прошел в лаборатории при Министерстве энергетики США.

Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum (перевод — ria.ru).

Группа исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, действующей при Министерстве энергетики США, заявила, что во время эксперимента им удалось добиться показателей точности до 90 процентов, подтвержденных в ходе опытов в двух различных сетях.

Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета.

Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема.

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