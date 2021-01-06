Эстонский звоночек российскому империализму 5 6.01.2021, 14:52

5,874

Почему в РФ боятся исторической правды?

Первые дни 2021 года в российском информационном пространстве прошли не только подшофе, но еще под влиянием антиэстонской истерии. Поводом для этого стало новогоднее обращение спикера Рийгикогу Хенна Пыллууаса, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

В самом начале своей речи, тот упомянул, что 2 февраля 2020 года эстонцы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Именно тогда и была согласована государственная граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву продолжает действовать и сегодня.

Казалось бы, абсолютно нейтральный текст выступления одного из руководителей Эстонии вызвал у россиян куда как больший интерес, чем банальное и пустое новогоднее выступление Путина. На дыбы поднялись буквально все. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал на то, что высказывания эстонского парламентария, вероятно, обращены ко внутренней аудитории. По его мнению, они призваны повысить его популярность у электората. Однако если тема адресована лишь эстонцам, то почему буквально каждая собака в России решила высказаться по этой теме. Губернатор Ленинградской области Дрозденко предложил эстонцам не включать избирательную память в исторических вопросах, и вспомнить другие исторические эпизоды, кроме Тартусского договора. Вот только у самого Дрозденко с историей совсем плохо, ведь даже после оккупации Эстонии СССР в 1940 г. Ивангород, ныне входящий в состав Кингисеппского района района Ленобласти был отнесен большевиками к Эстонской ССР.

Кроме Ивангорода Россия отторгла от Эстонии и оккупировала еще и Печорский район, который в настоящее время включен в состав Псковской области. Губернатор данного региона Ведерников ранее уже предлагал эстонским дипломатам устроить «экскурсию» по Чудскому озеру, а сейчас он вообще предложил спикеру парламента Эстонии и самим эстонцам получить российское гражданство и успокоиться.

Вот только сами россияне никак не успокаиваются. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил об отсутствии у Эстонии исторических и юридических оснований на упомянутые земли, а апелляция к истории абсолютна не уместна. Доцент МГИМО Илья Рачков считает иначе, и подчеркивает об истинности факта отторжения части эстонских территорий СССР после ВОВ, и современная Россия, являясь его правопреемницей, несет за это ответственность.

То, что дело обстоит серьезно, указывает реакция говорящей головы Путина Пескова, который сказал о неких старых разборках со стороны эстонцев, усугубляющих сложные отношения между странами. Депутат Думы Елена Панина вообще говорит о возможном риске обострения ситуации в рамках международной обстановки, и этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в государствах Балтии инструмент давления на Россию.

Интересно отметить, что путинцы уже совершенно не продвигают тезис о «мертвых ушах осла», как в случае требований Латвии вернуть ей аннексированный Пыталовский район, переживающий ныне запустение и нашествие волков. Законные требования Эстонии к России вернуть ей оккупированные территории, составляющие 5,2% всех ее земель, очень волнуют Кремль, ведь ведут к вопросу, а какие вообще исконно русские земли, а не захваченные россиянами чужие территории. Эстонцы актуализируют проблему возврата Украине незаконно оккупированного россиянами Крыма, составляющего 4,5% территории украинских земель.

Если Россия начнет отдавать все захваченные ею территории, то мы увидим, что ее реальные масштабы не более 15% от занимаемой ныне территории РФ. Это значит Россия последняя крупная империя современности, которая уцелела после Второй мировой войны. Это настоящая «тюрьма народов» в ХХІ веке, и очень странным выглядит отсутствие в повестке ООН темы деколонизации территории РФ, как современной реинкарнации Российской империи. Но дело за малым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».