Эксперт — о луканомике: Титаник еще плывет, но айсберг уже откололся 3 6.01.2021, 15:10

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Все предприятия работают по принципу «итальянской забастовки».

Больше всего в наступившем году экономический кризис ударит по государственным предприятиям и аффилированным с государством частным компаниям, считает эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб, сообщает gazetaby.com.

— Безусловно, в 2021 году выиграют все те бизнесы, которые продают свои товары на экспорт, кто делает что-то достойное по международным меркам, на услуги кого есть спрос со стороны международных организаций, — отметил эксперт. — Все упадочные, хронически убыточные госпредприятия и частный бизнес, который раньше сидел на бюджетных деньгах, поймут, что такое нормальная реальная жизнь.

Я думаю, что в 2021 году Беларусь начнет учиться жить не на шальной бюджет, не на монополистические закупки и поставки, а на 3% прибыли, как живет весь мир.

Эксперт, анализируя события 2020 года, указал на ошибки властей, которые приведут к неутешительным последствиям.

— Узнав о повышении налогов для ПВТ, я думаю, Украина, Литва и Польша радостно потирают руки. Ситуация такая: Титаник еще плывет, но айсберг уже откололся.

Ведь айтишники, умные, нелюбящие нынешнюю власть, никуда не денутся. Создавать системы для того же подсчета голосов они смогут даже из Куала-Лумпура. Причем тогда они будут менее подконтрольными, чем находясь здесь. Это все очень похоже на рубку сука, на котором сидишь. В эскалации конфликта «крепких хозяйственников» и современных умных людей понятно, кто выиграет, — умные люди, которые могут жить в любой стране.

В то же время, если речь уже зашла о нарушении обещания Лукашенко и поднятии налогов ПВТ, то, я думаю, на другие проекты, вроде торфяных стаканчиков или овцеводства, деньги больше так охотно выдавать не будут, — считает экономист.

Алексей Колб согласен с тем, что в ушедшем году огромное негативное воздействие на экономику и бизнес-климат страны оказало МВД.

— Казалось бы, причем тут МВД к экономике? Доверие и безопасность очень сильно влияют на экономику. Это подтверждают многие эксперты.

Допустим, специалисты внимательно изучали и разбирали, почему в Америке есть Силиконовая долина, а «Сколково», несмотря на сумасшедшие вливания и поддержку, так и не выстрелило. Вывод был очень простой — важны не деньги, а среда.

Когда нет среды свободы, нет среды для творчества, возможности пробовать и ошибаться без фатальных последствий, то никакой силиконовой долины, никакого роста не будет.

Точно так и во всей экономике. Если нет ощущения свободы, нет возможности попробовать новое и не получить потом «административку» или уголовную статью за ошибочную пробу, то никто не будет ничего пробовать и будет такое медленное-медленное загнивание.

В Беларуси, к сожалению, бизнес-климат такой, что большинство особенно государственных назначенных управленцев понимают: пробовать какие-то новые подходы, новые методы достаточно опасно.

Даже закупать оборудование у тех поставщиков, у которых закупали последние 20 лет, опасно. Потому что, если что-то пойдет не так или даже если все пойдет так и предприятие станет интересным для постановки на него «своего» директора, всегда можно будет обосновать, что «вы не провели тендер, купили либо дороже, либо непроверенное, либо без сертификатов по стандарту какого-нибудь 78 года», и человека снимут.

Поэтому ни о каком развитии в условиях «жесточайшей диктатуры права» говорить невозможно. В сложившейся ситуации можно провести параллель со старой русской пословицей: заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Это про белорусское МВД. Их попросили соблюдать порядок, но они с таким остервенением и пеной у рта стали соблюдать этот порядок, что все просто пожалели, что такое МВД в Беларуси есть, — говорит Алексей Колб.

Согласно его прогнозу на этот год, экономика страны будет переживать тяжелый постболезненный период.

— Россия особенно не вмешивается пока, она ведет себя по принципу — ничего личного, чисто бизнес, покупаете — покупайте, не покупаете — не покупайте. В то же время Россия теперь будет всячески поддерживать своих производителей сельхозтехники. Соответственно, «Гомсельмашу» и другим нашим предприятиям будет все труднее и труднее продавать себя на российский рынок. Почувствуют существенные препоны на российском рынке и производители продуктов питания.

Но больнее всего ударят международные санкции. Если раньше Запад закрывал глаза на всякие государственно-коррупционные схемы, как, допустим, на тот же скандал с гродненскими сигаретами, то сейчас из-за отношения властей к народу Беларуси Европа начнет методично обрубать все коррупционные щупальца государства. Схемы, которые позволяли иметь баснословные барыши, с которых можно было подкармливать тех же рабочих МАЗа или МЗКТ, поддерживая им уровень зарплаты «по 500».

Денег в бюджете будет все меньше и меньше, потому что источники подобной «300% прибыли» будут методично закрываться.

Что касается общего настроения, то многие работают по принципу «итальянской забастовки». Реально никакая промышленность, никакой бизнес, никакая сфера народного хозяйства, к сожалению, не имеют перспектив роста в 21 году.

В этом году в экономике будет все как с заболевшим человеком. В 2020 году Беларусь серьезно заболела: и ковидом, и политическими пертурбациями. И 2021-й в лучшем случае будет временем послеболезненного восстановления, когда нет сил, нет энергии, нет настроения, человек просто лежит и ждет восстановления.

Я не верю, что будет большой экономический рост в этом году, но вполне допускаю и очень надеюсь на то, что прогрессивный бизнес, передовые компании достигнут своих целей и покажут удивляющие всех результаты.

Но это будут отдельные моменты, не всей экономики, а государственные предприятия, в лучшем случае, ждет перепрофилирование, — предполагает специалист.

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