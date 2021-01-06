В Сеть слили секретный документ о кадровом составе МВД Беларуси 16 6.01.2021, 15:30

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Стала известна численность сотрудников разных подразделений.

Инициатива BYPOL опубликовала документ с грифом «ДСП». Рассказываем, что стало известно благодаря очередному сливу.

Вопреки провозглашенной в МВД кампании по предотвращению утечки служебной информации, в распоряжение BYPOL поступил документ с грифом «ДСП». Хотя, согласно требованиям законодательства данная информация должна содержать гриф «Совершенно секретно», автором которого является начальник управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковник милиции Мазур Александр Федорович.

Данный документ представляет собой аналитический обзор состояния кадрового обеспечения и работы с кадрами в системе МВД за 9 месяцев 2020 года. Одновременно он раскрывает «тайну» о штатной численности аттестованных сотрудников органов внутренних дел в нашей стране, которая на 01.10.2020 составила 46 128 единиц без учета гражданского персонала и военнослужащих срочной службы внутренних войск.

Анализ приведенных в документе данных дает представление также и о штатной численности отдельных подразделений:

- подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий – 163 единиц;

- подразделений уголовного розыска – 2 457;

- подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми – 550;

- подразделений по борьбе с экономическими преступлениями – 886;

- службы участковых инспекторов милиции – 3 036;

- ГАИ – 3 341;

- оперативно-дежурной службы – 1 112;

- патрульно-постовой службы милиции – 2 099;

- ГУБОПиК – 360;

- департамента исполнения наказания – 5 427;

- департамента охраны – 11 505;

- учреждений образования – 729;

- внутренних войск (без учета военнослужащих срочной службы) - 6 716.

Как знаменательный следует отметить тот факт, что из числа уволенных в течение 9 месяцев 2020 года 2 091 сотрудника 51,4% (1 074) уволены в третьем квартале, т.е. в период и непосредственно после проведения избирательной кампании.

Резко снизилось количество преступлений с участием личного состава — 28 (120 за аналогичный период 2019 года), снижение составило 76,6%, а также число фактов привлечения к административной ответственности — 841 или на 41,7% (1443 за аналогичный период 2019 г.) и нарушения служебной дисциплины — 2599 или на 25,9% (3509 за аналогичный период 2019 г.).

Данные показатели самые низкие за последние 10 лет, что свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплен в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).

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