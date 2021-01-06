Форпост протестов Дмитрий Болкунец

6.01.2021, 15:58

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Фото: «Наша Ніва»

Успехи минчан приведут к тому, что весь режим завалится эффектом домино.

В теории революции делятся на два типа: центральные и периферийные. В первом случае режим «качают» в столице (Минск), а во втором в регионах.

Протесты в Москве (2011) или Киеве (2014) основывались на центральном типе. Аналогично и в Беларуси, где Минск только согласно официальной статистике оказался самым оппозиционно настроенным. Ведь здесь Лукашенко смогли нарисовать только 64%.

Попытки пойти периферийным типом и «качать» регионы Беларуси - бессмысленно. С учётом того, что страна наша сравнительно небольшая и очень централизованная в системе управления, то изначально необходимо нейтрализовать центр принятия решений.

Далее весь режим завалится эффектом домино.

Дмитрий Болкунец

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