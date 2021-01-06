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Европейский регулятор одобрил применение американской вакцины Moderna

  • 6.01.2021, 16:07
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Европейский регулятор одобрил применение американской вакцины Moderna
Фото: DPA

Вакцина показала эффективность в 94,1% в случаях.

Европейское агентство лекарственных средств разрешило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, пишет «Новое время».

«Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение вакцине Moderna для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении агентства.

Регулятор подчеркнул, что это вторая вакцина от коронавируса, получившая разрешение в ЕС.

Клинические испытания на большой группе добровольцев показали, что вакцина от COVID-19 разработки Moderna эффективна в предотвращении заражения у людей от 18 лет.

Всего в исследованиях приняли участие около 30 тысяч человек. Половина из них получила вакцину, а половина — плацебо.

Вакцина показала эффективность в 94,1% в случаях.

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