«Взяли флаг и начали душить»2
- 6.01.2021, 17:01
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После пыток фашистов из ОМОН минчанин оказался в больнице скорой помощи с ЧМТ.
Вчерашняя зверская зачистка дворов карателями, к сожалению, не единичный случай за последнее время. Телеграм-канал NEXTA опубликовал историю Юрия, который 20 декабря вместе с другими протестующими участвовал в мирном шествии в районе Зелёного Луга и попал в руки к фашистам. При задержании его ударили в левый глаз, а затем затянули в бус, где методично приступили к пыткам
Это видео пострадавший снял в БСМП сразу после случившегося и считает, что ему ещё повезло. Если бы его не забрали на скорой, что бы с ним сделали в РУВД — неизвестно. У Юрия диагностировали черепную мозговую травму.
«Взяли флаг и начали душить» pic.twitter.com/Sr7H7WrRew— charter97.org (@charter_97) January 6, 2021