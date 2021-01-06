Три простых блюда к рождественскому столу 2 Евгений Клопотенко

6.01.2021, 17:30

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Вкус вас порадует.

Рожественский сочельник — особенный праздник для всех христиан. Это время принято проводить в семейном кругу за столом и обязательно с постными блюдами. Если соблюдать все правила, то блюд должно быть 12. Согласитесь, не так уж и мало. Чтобы вы долго не думали, что приготовить на Рождество, я решил прийти вам на помощь с тремя рецептами обязательных рождественских блюд — кутьи, блюда из грибов и узвара. Их приготовление займет у вас минимум времени.

Вешенки с чесноком

Практически любые грибы чудесно сочетаются с чесноком. Вешенки — не исключение. И я решил приготовить эту простую и вкусную закуску из минимального количества ингредиентов. Это будут просто вешенки с чесноком. Времени на приготовление понадобится совсем немного, а вкус непременно вас порадует.

Время подготовки — 5 минут

Время приготовления — 7 минут

Порции — 2−4

Ингредиенты:

Вешенки — 400 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло подсолнечное (ароматное) — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Вешенки хорошо промойте, срежьте твердую часть ножки. Нарежьте грибы крупными кусочками.

Очистите два зубчика чеснока и мелко порубите чеснок ножом.

Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками ароматного подсолнечного масла. Жарьте грибы с чесноком, пока из грибов не выпарится лишняя влага и они не станут мягкими. Посолите и поперчите по вкусу.

Кутья из булгура с лаймом

Ни для кого не секрет, что я очень люблю экспериментировать. Особенно мне нравится вносить свежую нотку в традиционные и устоявшиеся рецепты. С рождественской кутьей вышел как раз такой случай. Когда мы делали съемку для нашего сайта и готовили кутью из перловки, я подумал, а почему бы не использовать для кутьи булгур, ведь рис-то используют. А вкус булгура мне откровенно нравится больше. Так и родился этот рецепт — кутья из булгура с лаймом.

Время подготовки — 15 минут

Время приготовления — 30 минут

Порции — 4

Ингредиенты:

Булгур — 250−300 г

Клюква (сушеная) — 50 г

Сок одного лайма

Мак — 50 г

Изюм — 30 г

Грецкие орехи — 50 г

Мед — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Булгур отвариваем до готовности (15 минут). Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и даем ей стечь.

Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.

В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и соком лайма. Даем настояться минимум 30 минут.

Узвар с розмарином

Этот напиток как нельзя лучше подойдет к любому столу — и к праздничному, и к будничному. Но мне, как любителю необычных сочетаний вкусов, всегда хотелось добавить в рецепт чего-то нового. Чего-то, что усилит и раскроет вкус сухофруктов. Я добавлял в него различные травки и специи и в итоге остановился на розмарине, который, на мой взгляд, придает узвару идеальный хвойный привкус. Уверен, что этот вкус вам тоже понравится.

Время подготовки — 5 минут

Время приготовления — 30 минут

Порции — 3 литра

Ингредиенты:

Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) — 500 г

Сахар — 2−3 ст. л.

Розмарин — 4 веточки

Пошаговый рецепт

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.

Доводим до кипения, добавляем сахар — лично мне нравится, когда узвар не очень сладкий. Снимаем с огня и добавляем крупно порезанные веточки розмарина. Закрываем крышкой и даем настояться. При подаче на стол добавляем немного свежих листочков розмарина.

Евгений Клопотенко, «Новое время»

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