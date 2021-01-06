Житель Барановичей сравнил фото улицы города с разницей в 106 лет 12 6.01.2021, 17:40

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Те же ямы и лужи.

Горожанин Николай Томашевский прислал фотографии улицы Короткой, сделанные в 1915 и 2021 годах. По снимкам видно, что за это время изменились разве что фасады домов вдоль этой улицы. Состояние дорожного покрытия по-прежнему оставляет желать лучшего, пишет сайт intex-press.by

По словам Николая, уже 21 год он ездит по улице Короткой и за это время проезжая часть не претерпела никаких изменений. Мало того, состояние дорожного покрытия почти не изменилось и по сравнению с прошлым веком. Если сравнить фотографии улицы Короткой в 1915 и 2021 годах, на дороге все те же лужи и ямы.

– Ничего не меняется. Клумба на кольце красивая, а в задворках… Все платили деньги за дороги, а нормальных дорог так и не увидели, – говорит Николай Томашевский.

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