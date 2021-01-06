До -5°С ожидается в Беларуси 7 января 6.01.2021, 18:55

В четверг будет преимущественно облачно.

Мокрый снег с дождем и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

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