В Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID
- 6.01.2021, 20:18
Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.
Правительство Литвы рассматривает возможность введения в стране иммунного паспорта. Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Игрида Шимоните, передает LRT.
Она отметила, что данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве, однако пока нет четкого решения.
"Не только люди, которые были вакцинированы, могут претендовать на такой паспорт, но и люди, которые больны и имеют антитела в организме", - сказала Шимоните.
Она добавила, что такие меры были бы справедливыми к тем людям, которые имеют временный иммунитет к COVID, так как сейчас ко всем применяются одинаковые карантинные правила.