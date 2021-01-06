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В Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID

  • 6.01.2021, 20:18
В Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID
Фото: EPA/Scanpix/LETA

Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.

Правительство Литвы рассматривает возможность введения в стране иммунного паспорта. Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Игрида Шимоните, передает LRT.

Она отметила, что данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве, однако пока нет четкого решения.

"Не только люди, которые были вакцинированы, могут претендовать на такой паспорт, но и люди, которые больны и имеют антитела в организме", - сказала Шимоните.

Она добавила, что такие меры были бы справедливыми к тем людям, которые имеют временный иммунитет к COVID, так как сейчас ко всем применяются одинаковые карантинные правила.

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