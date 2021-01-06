Чем займется на пенсии Тадеуш Кондрусевич и кто сейчас руководит костелом в Беларуси 3 6.01.2021, 20:21

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Тадеуш Кондрусевич

Объясняем тонкости.

Папа римский принял отставку митрополита Тадеуша Кондрусевича. До назначения Ватиканом нового митрополита руководит Минско-Могилевской архидиоцезией епископ Казимир Великоселец. Tut.by узнал, чем займется на пенсии Кондрусевич, а также разбирался, что за статус сейчас у Великосельца.

Какой статус сейчас у Тадеуша Кондрусевича и чем он займется на пенсии?

Статус у Тадеуша Кондрусевича сейчас такой: епископ на пенсии, почетный митрополит Минско-Могилевской архидиоцезии, пояснил пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

— Тадеуш Кондрусевич будет проводить службы, проповедовать, заниматься пастырской деятельностью, но не административной — то есть не будет руководить.

На вопрос, в каком костеле чаще всего можно будет увидеть бывшего главу католиков Беларуси, собеседник ответил так:

— Мне кажется, что он чаще будет в разъездах по приходам. Вернувшись, он уже отслужил в Красном костеле, в Кафедральном, а также в Заславле, Новой Боровой, на Ангарской. Он сейчас свободнее, чем раньше, — его приглашают, а он приезжает и проповедует.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Службу, которую можно назвать прощальной службой бывшего митрополита Минско-Могилевской архидиоцезии, планируют провести в конце января. Тадеуш Кондрусевич отслужит ее вместе с Казимиром Великосельцем, последнего там торжественно представят как администратора.

Что значит администратор?

— По каноническому праву пенсия у священников и епископов наступает в 75 лет, — добавил Юрий Санько. — Когда исполняется 75, священник пишет в епархию, а епископ — в Ватикан.

Назначенный Казимир Великоселец — администратор.

— Администратор руководит, пока престол пустует. Он будет руководить какое-то время и после назначения митрополита, до его интронизации (канонического вступления в должность. — Прим.).

В молитвах во время служб в костелах по канону сейчас вспоминают папу римского и правящего епископа Минско-Могилевской архиепархии Казимира. Так будет продолжаться также до интронизации нового митрополита.

Казимир Великоселец. Фото: catholic.by

Когда Ватикан назначит нового митрополита на место Тадеуша Кондрусевича, неизвестно.

— Это может продлиться и полгода, и дольше — сложно сказать сколько, — пояснил Юрий Санько.

Познакомиться с тонкостями того, кто возглавляет костел в Беларуси, можно на сайте catholic.by, там все поясняет специалист по каноническому праву костела Дмитрий Пухальский.

Добавим, что до отставки Тадеуш Кондрусевич был также председателем Конференции католических епископов в Беларуси. Теперь его обязанности там исполняет епископ Гродненский Александр Кашкевич. Нового председателя этой религиозной структуры выберут на ближайшем заседании.

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