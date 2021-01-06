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Посол Швейцарии встретился с Натальей Херше

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  • 6.01.2021, 21:03
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Посол Швейцарии встретился с Натальей Херше

Политзаключенная благодарит всех за поддержку и внимание к ней.

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 5 января встретился в тюрьме с гражданкой своей страны, уроженкой Беларуси Натальей Херше, которая отбывает наказание по приговору суда, признавшего ее виновной в применении насилия к сотруднику милиции, передает naviny.media.

«Визит к нашей соотечественнице Наталье Херше в минской тюрьме: перед православным Рождеством взаимный обмен поздравлениями с 2021 годом. С учетом условий у нашей гражданки по-прежнему все хорошо. Наталья благодарит всех за поддержку и внимание к ней», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

6 января Альтерматт встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, обсуждены «состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога». Обсуждалась ли ситуация вокруг Натальи Херше, неизвестно. Швейцарская сторона о переговорах пока ничего не сообщает.

Суд Советского района Минска 7 декабря признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.

Ситуацию с Натальей Херше 22 декабря обсудили по телефону министр иностранных дел Беларуси Макей и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис. После переговоров Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.

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