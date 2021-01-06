ГАИ в Минске будет дежурить «в балаклавах» — на авто без меток и маячков 6.01.2021, 22:06

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фото: TUT.by​

Таракан решил превратить ГАИ в ОПГ.

В 2021 году минская милиция будет дежурить не только на традиционных патрульных авто, но и "с использованием негласных методов", сообщается в ее ТГ-канале.

На дежурство параллельно будут выезжать автомобили без отличительной оклейки и "маячков". При этом в машинах будут все необходимые технические средства, позволяющие инспекторам контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и другие.

Сообщается, что патрулировать такие автомобили будут преимущественно на аварийно опасных участках и в местах частого нарушения правил дорожного движения.

До сих пор милиционеры в гражданской форме и балаклавах действовали в Беларуси только пешком.

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