Лидеры республиканцев требуют досрочного смещения Трампа из-за событий в Вашингтоне 6 7.01.2021, 8:20

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Штурм Капитолия (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

В таком случае власть в США на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.

Среди лидеров Республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?», — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.

В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.

В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.

NEWS: @margbrennan reports there is now discussion among cabinet members regarding potentially invoking the 25th Amendment -- removing @realDonaldTrump from office, effectively allowing @Mike_Pence to take over as president



It has not yet been formally been presented to @VP pic.twitter.com/3FxZhAwhaw — Face The Nation (@FaceTheNation) January 7, 2021

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.

Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената. Спикер Нэнси Пэлоси сообщила, что для утверждения результатов выборов может потребоваться вся ночь.

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