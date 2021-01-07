Православные верующие празднуют Рождество Христово1
- 7.01.2021, 8:33
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Торжественная служба проходит и на месте рождения Спасителя в Вифлееме.
Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.
По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, — кроме БПЦ, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.
В условиях пандемии коронавируса и по-прежнему высоком приросте ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в нашей стране многие верующие решили отказаться от посещения праздничного богослужения в храме.
Одним из вариантов для них остается трансляция рождественской службы по телевизору.
Если вы твердо решили посетить рождественское богослужение, то по ссылке сможете найти расписание праздничных служб каждого из столичных храмов.