Медики рассказали, как уберечь пожилых родственников от коронавируса 1 7.01.2021, 8:46

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Рекомендации, которые особенно важны во время праздников.

Визиты к родственникам в период пандемии нежелательны.

Медики рассказали, как уберечь пожилых родственников от заражения коронавирусом во время праздничных визитов. Защититься от инфекции поможет выполнение простых правил, пишет lenta.ua.

По словам врача Елены Малинниковой, посещать более старших родственников желательно предварительно сдав тест на наличие коронавирусной инфекции. Сделать это необходимо за 3 дня до визита. Помимо этого доктор рекомендовала обязательно обработать подарки антисептиком перед вручением.

В свою очередь иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал остаться дома, если есть симптомы ОРВИ или гриппа. Для пожилых людей эти инфекции могут представлять угрозу.

Медики напомнили, что визиты к родственникам в период пандемии нежелательны. Следует помнить, что решаясь на поход к пожилым людям, они берут ответственность за их здоровье на себя.

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